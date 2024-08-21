OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir Menderes'teki yangının başarılı bir şekilde söndürüldüğü belirtilerek, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Bolu Gerede'de devam eden orman yangınının kontrol altına alınma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. OGM ekiplerinin, Bolu Gerede'deki yangının kontrol altına alınması için yoğun bir şekilde çalıştığı, bölgedeki tüm kaynakların seferber edildiği vurgulandı.

Yetkililer, İzmir Menderes'teki yangının kontrol altına alınmasının ardından, bölgede vatandaşların güvenliğini sağlamak ve olası yeni yangınlara karşı önlemleri artırmak amacıyla bölgesel incelemelerin ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bolu Gerede'deki yangınla ilgili ise çalışmaların devam ettiği, ilerleyen saatlerde daha detaylı bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.