1887 doğumlu Cumhuriyet dönemi devlet adamı ve Başbakan M. Şükrü Saraçoğlu, ölümünün 71. yılında memleketi Ödemiş’te düzenlenen törenle anıldı. Ödemiş Belediyesi tarafından organize edilen anma programına, Saraçoğlu’nun büstüne karanfil bırakılması ve ÖYKAM’daki Şükrü Saraçoğlu Odası’nın ziyareti dahil birçok etkinlik yer aldı. Programa Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve çok sayıda öğrenci katıldı.

M. Şükrü Saraçoğlu’nun devlet adamlığı

Anma töreninde konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, Şükrü Saraçoğlu'nun devlet hayatındaki önemli rollerine değindi. 1924-1950 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve birçok bakanlık görevinde bulunan Saraçoğlu’nun, köylülerin topraklandırılması ve Köy Enstitüleri’nin kurulmasındaki katkılarına dikkat çekti. Başkan Turan, “Şükrü Saraçoğlu, sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda Türk sporuna da katkı vermiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 16 yıl başkanlığını yapmıştır. Ödemişli olmasından ve ülkemize kattığı değerlerden gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler Şükrü Saraçoğlu’nu Yıldız Kent Arşivi’nde ziyaret etti

Anma programı, Ödemişli öğrencilerin Şükrü Saraçoğlu’nun büstüne karanfil bırakmasının ardından, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi’nde bulunan Şükrü Saraçoğlu Odası’nın ziyaret edilmesiyle devam etti. Öğrenciler, ÖYKAM’daki odada Saraçoğlu’nun yaşamına dair pek çok belge ve objeyi inceledi. Ziyaret, gençlere tarihi şahsiyetleri tanıma fırsatı sundu.