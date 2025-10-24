Apple, iPhone sahiplerine yönelik yeni bir güvenlik açıklaması yaptı. Şirket, kullanıcıların varsayılan tarayıcı olarak Google Chrome yerine Safari’yi tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Nedeni, Chrome’un yapay zekâ entegrasyonlarının kullanıcı verileri açısından potansiyel riskler taşıması.

Apple’a göre, Safari iPhone ekosistemi için özel olarak tasarlanmış bir tarayıcı ve gizlilik öncelikli çalışıyor. Üçüncü taraf çerezleri otomatik olarak engelleyen, IP adresini gizleyen ve web izleyicilerine karşı makine öğrenimi tabanlı koruma sunan Safari, iPhone kullanıcıları için güvenli bir seçenek oluşturuyor.

Yeni iOS 26 ile gizlilik bir adım öne geçti

iOS 26 güncellemesi ile gelen “Gelişmiş Takip ve Parmak İzi Koruması” özelliği, cihaz kimliğini maskeleyerek çevrim içi gizliliği artırıyor. Apple, bu sayede kullanıcıların verilerinin üçüncü taraflarca takip edilmesini zorlaştırıyor.

Chrome güçlü ama gizlilikte sınıfta kaldı

Google Chrome, Gemini yapay zekâ asistanı, Google Lens entegrasyonu ve hesap senkronizasyonu gibi güçlü özellikler sunsa da Apple, bu avantajların gizlilik riskini artırdığına dikkat çekiyor. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Chrome güçlü olabilir ama veri gizliliği söz konusu olduğunda Safari, iPhone kullanıcıları için açık ara en güvenli seçenek.”

Safari, hız ve uyumlulukta önde

Apple, güvenliğin yanı sıra performans farkına da vurgu yaptı. Şirket verilerine göre, Safari sık ziyaret edilen siteleri Chrome’a kıyasla yüzde 50’ye kadar daha hızlı yüklüyor. iCloud entegrasyonu sayesinde şifreler, yer imleri ve açık sekmeler tüm Apple cihazlarında otomatik olarak senkronize ediliyor.