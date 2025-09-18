Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Menemen Belediyespor, son dakikalarda bulduğu gollerle Anadolu Üniversitesi’ni 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Anadolu Üniversitesi’ni 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. İzmir temsilcisi, son dakikalarda attığı gollerle galip gelerek Türkiye Kupası’na devam etme hakkı kazandı.
Anadolu Üniversitesi öne geçti
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Menemen Belediyespor, Anadolu Üniversitesi karşısında geriye düştü. Maçın 15. dakikasında Burak Temir’in attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.
Menemen Belediyespor öne geçti
Menemen Belediyespor, 74. dakikada Baran Demiroğlu’nun golüyle eşitliği sağladı. Ardından, 87. dakikada Eyüp Poyraz’ın attığı golle 2-1’lik üstünlüğü yakalayarak galip geldi. Menemen Belediyespor, son dakikalarda bulduğu gollerle zorlu maçtan galip ayrıldı.
Menemen Belediyespor bir üst tura yükseldi
Bu sonuçla İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselerek yoluna devam etme hakkı kazandı. Anadolu Üniversitesi ise kupaya veda etti.