Menemen Devlet Hastanesi’ne İZBAN (İzmir Banliyö Sistemi), ESHOT ve İZTAŞIT ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Hastane ve doktor randevusu olan vatandaşlar Menemen Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? sorusunu araştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz adres ve ulaşım bilgileri…

Menemen Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Menemen Devlet Hastanesi’ne ulaşmak isteyen vatandaşlar İZBAN ile ulaşımda Menemen İstasyonunda inip Manisa Asfaltı Caddesi yönüne veya Menemen Aktarma Merkezi yönüne geçerek otobüs ve dolmuş ile hastaneye ulaşabilirsiniz.

Menemen Devlet Hastanesi’ne ESHOT ile ulaşım:

Bu araçların detaylı güzergâh ve hareket saatleri için lütfen ESHOT’ un web Sitesini ziyaret ediniz.

Hat No: 747 - EMİRALEM - MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

Hat No: 748 - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 1- MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

Hat No: 749 - ULUKENT AKTARMA MERKEZİ 1 - MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

Hat No: 648 - GAZİ MAHALLESİ - MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

Hat No: 658 - TOKİ - MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

Hat No: 753 - GÖKTEPE - MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

Hat No: 868 - MENEMEN PLASTİK İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ - ATATÜRK MAHALLESİ - MENEMEN AKTARMA MERKEZİ

İzmir Adnan Menderes Havalimani içerisindeki İZBAN istasyonundan kuzey yönünde ilerleyerek Menemen durağından hastaneye yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz.

Menemen Devlet Hastanesi dolmuş ile ulaşım:

Menemen otogarından Menemen-Emiralem dolmuşları 10-15 dakikalık aralıklarla hareket etmektedir.

KURUM: MENEMEN DEVLET HASTANESİ

ADRES: Uğur Mumcu Mahallesi 1249 Sokak No: 11 Menemen/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 832 58 59

SABİT TELEFON: +90 (232) 832 32 23

: 0232 831 37 79

FAKS: +90 (232) 832 95 25 / 0232 58 51

ELEKTRONİK POSTA: [email protected], [email protected]

KEP: [email protected]

WEB: http://menemendh.saglik.gov.tr/