Menemen FK, galibiyet hasretine son vermek ve Play-Off hedefi için kritik bir maça çıkıyor.

Play-Off hedefi için kritik maç

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını kazanamayan Menemen Futbol Kulübü, yarın Yeni Mersin İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak. Mersin Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak olan bu önemli maçta, hakem Evren Aydoğan düdük çalacak.

"Galibiyet hasretine son vereceğiz"

Son haftalarda yaşadığı kötü gidişata son vermek isteyen Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Kadromuzu güçlendirdik. Uzun süredir kazanamıyoruz ama kötü gidişata Mersin deplasmanında son vereceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.