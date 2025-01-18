Son dönemde artan burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısı dikkat çekiyor. Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, son günlerde özellikle influenza A (domuz gribi) vakalarının arttığını belirtti. Bu virüs, çoğu zaman gıda zehirlenmesiyle karıştırılabiliyor. Ancak risk grubundaki kişilerde ölüme yol açabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

Risk gruplarında ciddi tehdit

Prof. Dr. Kalamanoğlu, influenza A virüsüne bağlı ölümlerin özellikle 65 yaş üstü kişiler, hamileler, çocuklar, kanser tedavisi görenler ve kronik hastalıkları olanlar gibi risk grubundaki bireylerde daha fazla görüldüğünü vurguladı. Bu nedenle, risk grubundakilerin grip bulguları fark ettiklerinde 48 saat içinde hastaneye başvurması gerektiğini belirtti.

Aşı olmak hayati önem taşıyor

Virüsün mevsimsel grip olarak başladığını fakat zatürre ve bronşit gibi komplikasyonlarla ölüme yol açabileceğini belirten uzmanlar, risk grubundaki kişilerin Eylül ve Ekim aylarında grip aşısı olmalarını öneriyor. Aşı, her yıl virüsün mutasyonlarına göre hazırlanıyor ve etkili bir koruma sağlıyor.

Gripten korunmak için kapalı alanların havalandırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kalamanoğlu, grip belirtileri gösteren kişilerin maske takarak izolasyon sağlamaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, ellerin sıkça yıkanması ve öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun bölgesinin peçete ile kapatılması gerektiğini ifade etti.