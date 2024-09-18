TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk üç maçında mükemmel bir performans sergileyen Menemen Futbol Kulübü, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün önderliğinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0, Karaman FK'yı 2-1 ve Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek 9 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

Camiaya büyük umut verdi

Geçen sezon Somaspor'da başarılı bir dönem geçiren Basatemür, sezona müthiş bir başlangıç yaparak Menemen FK camiasına büyük umut verdi. 50 yaşındaki teknik adam, geçmişte Somaspor’u 2. Lig’e çıkararak mütevazı bir kadroyla önemli başarılar elde etmişti. Bu sezon da Menemen FK’nın transfer döneminde iddialı hamleler yapmamasına rağmen, takımı ligde üst sıralara taşımayı başardı.

Menemen FK, Basatemür yönetiminde 3'te 3 yaparak liderliği elde ederken, takımın gösterdiği mücadeleci performans taraftarlardan ve camiadan büyük takdir topladı.