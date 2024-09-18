Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bu yıl 2 yıllık üniversite eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin, 4 yıllık programlara geçiş yapabilmeleri için önemli bir fırsat sunuluyor.

Tercihler nereden ve ne zamana kadar yapılabilir?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, tercih süreci 24 Eylül saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, tercihlerini TC kimlik numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

DGS tercihinde dikkat edilmesi gerekenler

Yerleştirme işlemlerinin, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen ilke ve kurallar çerçevesinde yapılacağına dikkat çekiliyor. Adayların, tercihte bulunmadan önce 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgileri ve tabloları dikkatle incelemeleri öneriliyor.

Program seçimi: Hedeflerinize uygun programları belirleyin. İlgilendiğiniz alanlarda kariyer hedeflerinizi düşünerek seçim yapın. Kontenjan ve başarı sıralamaları: Tercih ettiğiniz bölümlerin kontenjanlarını ve önceki yıllardaki başarı sıralamalarını inceleyin. Bu, kabul edilme şansınızı artırır. Üniversite tercihleri: Eğitim kalitesi, sosyal imkanlar ve üniversitenin konumu gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Hangi üniversitede okumak istediğinizi iyice değerlendirin. Geçmiş yıllardaki yerleşim durumu: Geçmiş yıllarda hangi sıralama aralıklarıyla bu bölümlere yerleşildiğini kontrol edin. Bu, sizin sıralamanızla karşılaştırarak bilgi sağlar. Bölümün sağladığı imkanlar: Staj, iş imkanları, sektörle bağlantılar ve mezunların iş bulma oranlarını araştırın. Bu bilgiler, bölümün size sunacağı fırsatları anlamanıza yardımcı olur. Eğitim süresi ve içeriği: Bölümün eğitim süresini, ders içeriklerini ve uygulamalı eğitim olanaklarını inceleyin. Uzun vadeli hedeflerinizi etkileyebilir. Kariyer hedefleri: Tercih ettiğiniz bölümün kariyer olanaklarını ve mezunların iş bulma durumunu değerlendirin. Uzun vadeli hedeflerinizi göz önünde bulundurun. Öğrenim ücreti: Devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenim ücretlerini karşılaştırın. Bütçenizi aşmayacak bir tercih yapmaya özen gösterin. Sosyal yaşam: Üniversitenin sosyal olanaklarını, kulüplerini ve etkinliklerini araştırın. Sosyal yaşam, üniversite deneyiminizin önemli bir parçasıdır. Danışmanlık ve destek: Tercih döneminde danışmanlık almayı düşünün. Daha önce DGS ile ilgili deneyim yaşamış kişilerden veya akademik danışmanlardan yardım alabilirsiniz.