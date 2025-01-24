Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), dul maaşlarıyla ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamayla daha önce sadece kadınlara tanınan dul maaşı hakkı, artık erkekler için de geçerli olacak. Bu adım, sosyal güvenceye erişimde cinsiyet eşitliğini sağlama hedefiyle hayata geçirildi.

Dul maaşı için başvuru süreci nasıl?

Dul maaşı almak isteyen erkekler, gerekli belgelerle birlikte en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak süreci başlatabilir. Başvuru sırasında şu kriterler göz önünde bulundurulacak:

Vefat eden eşin sigortalılık durumu.

En az 1800 gün prim ödeme şartı (SSK kapsamında 5 yıl ve 900 gün).

Diğer kişisel ve yasal belgeler.

Başvuru şartları arasında yaş sınırı aranmasa da, bazı ek sosyal haklar için yaş kısıtlaması uygulanabileceği belirtildi.

Maaş miktarı nasıl belirleniyor?

Dul maaşı, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumu dikkate alınarak hesaplanıyor. İşte maaş miktarını etkileyen unsurlar:

Vefat eden eşin sigorta statüsü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı).

Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı.

Eşin maaşının belirli bir yüzdesi dul eşe ödeniyor (örneğin, yüzde 50 oranında).

Cinsiyet eşitliği vurgusu

SGK, bu düzenlemeyle cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi ve toplumun tüm bireylerinin sosyal güvenceye eşit erişimini sağlamayı hedeflediğini belirtti. Bu düzenleme, yalnızca ekonomik güvence sağlamakla kalmayıp toplumsal eşitlik adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Dul maaşı için önemli detaylar

Başvuru yeri: En yakın SGK müdürlüğü.

En yakın SGK müdürlüğü. Prim şartı: En az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalı.

En az 1800 gün prim ödemesi yapılmış olmalı. Hesaplama: Sigortalının maaşı ve prim bilgilerine göre değişiyor.