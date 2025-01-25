2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, evinde Karaman Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken, ikinci yarıda tempolu bir oyun sergilendi.

Maçın 58. dakikasında sahneye çıkan Altar Han, attığı golle Menemen FK'yı 1-0 öne geçirdi. Ancak Karaman FK, dakikalar 74'ü gösterdiğinde Ömer Faruk'un golüyle skoru eşitledi: 1-1.

Erhan'dan kritik gol

Maçın son anlarına doğru Menemen FK'dan Erhan, 85. dakikada attığı golle takımını yeniden öne geçirdi: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir ekibi galibiyeti hanesine yazdırdı.

Play-Off hattında güçlü konum

Bu sonuçla Menemen FK puanını 37'ye çıkararak Play-Off hattındaki yerini güçlendirdi. Karaman FK ise 24 puanda kaldı ve alt sıralarda kalmaya devam etti.

Stadyum: Menemen İlçe

Hakemler: Birkan Altındaş, Gökhan Salduz, Ulaş Çelik

Menemen FK: Mehmet Enes Sarı, Muhammed Emir Terzi, Onur Akdeniz, Mazlum Demir, Emre Keskin (Yiğit Kerem dk. 75), Eyüp Poyraz, Erkan Gövercin (Eren Fansa dk. 90), Hakkı Türker, Emirhan Arkutcu (Erhan Öztürk dk. 75), Seçim Can Koç (Fırat Arslan dk. 90), Altar Han Hidayetoğlu (Eren Çakır dk. 90)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Karaman FK: Mertcan Dağlı, Eyüpcan Delibalta, Cihat Aktaş, Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Azad Filiz, Mert Uyanıker (Resul Türkkalesi dk. 61), Sabrican Vural (Anıl Gözütok dk. 74), Abdülkadir Sönmez (Yusuf Yardımcı dk. 78) Polat Yaldır (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 46), İlke Tankul

Teknik Direktör: Mehmet Yıldırım

Goller: Altar Han Hidayetoğlu (dk. 58), Erhan Öztürk (dk. 85) (Menemen FK), Ömer Faruk Yılmaz (dk. 74) (Karaman FK)

Sarı kart: Mazlum Demir (Menemen FK)