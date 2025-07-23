TFF 2. Lig temsilcisi Menemen FK, 2007 doğumlu genç stoper Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzaladı. 3 yıllık anlaşmaya imza atan Görgün, yeni sezonda A takımla çalışmalara başladı.



Galatasaray altyapısından İzmir’e

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Göktürk Efe Görgün, ailesiyle birlikte İzmir’e taşındıktan sonra Menemen FK altyapısına katıldı. Sol ayaklı savunma oyuncusu, özellikle U17 takımıyla gösterdiği başarılı performansla teknik heyetin dikkatini çekti.

La Liga ekiplerinden resmi teklif

Geçtiğimiz sezon İspanyol kulüpleri Leganes ve Levante, genç stoper için resmi teklif yaptı. Gösterdiği çıkış sonrası Avrupa kulüplerinin radarına giren Göktürk Efe için Menemen FK yönetimi devreye girerek profesyonel sözleşme imzaladı.

A takımla idmanlara başladı

Yeni sezonda A takım kadrosunda yer alması beklenen Göktürk Efe Görgün, Menemen FK'nın kamp çalışmalarına katıldı. 17 yaşındaki futbolcu, stoper bölgesindeki sol ayaklı oyuncu ihtiyacını karşılaması açısından da teknik heyet tarafından önemli bir potansiyel olarak görülüyor.