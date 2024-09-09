TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, sezona oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. Sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen ve teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür'ü getiren sarı-lacivertli ekip, ilk iki maçını kazanarak 6 puanla yoluna devam ediyor. İlk maçta evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup eden Menemen FK, ikinci maçında ise Karaman FK deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Karaman FK karşısında, son dakika golüyle galibiyete uzanan Menemen FK, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, sezonun ilk haftalarının zorlu geçtiğini ve alınan puanların takıma moral ve özgüven kattığını belirtti. Takımın daha da gelişeceğini ifade eden Basatemür, tüm oyuncularını kutladı ve çalışmalarına sıkı şekilde devam edeceklerini vurguladı.