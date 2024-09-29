TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezonun başlangıcını dört galibiyetle yaparak liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, bu hafta Vanspor ile oynadığı karşılaşmada ilk puan kaybını yaşadı. Evinde ağırladığı rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, puanını 13’e çıkardı.

Maçta zorlu anlar yaşayan Menemen FK, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Zorlu bir karşılaşma oynadık. İlk devrede gerideydik, ardından 71. dakikada 10 kişi kaldık. Ancak 2 dakika sonra beraberlik golünü bulduk. Kazanmak isterdik ama böyle kalıplar olacaktır. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yola devam etmek," ifadelerini kullandı.

Basatemür, takımın hala yenilgisiz ilerlediğini vurgulayarak, "Önümüzdeki haftaya konsantre olup liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz," şeklinde sözlerini tamamladı. Menemen FK, önümüzdeki maçlarda liderliğini koruma mücadelesine devam edecek.