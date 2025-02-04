Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Alanyaspor’dan Efecan Gülerce’yi kiralayan İzmir temsilcisi, Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği’nden Arda Temur ile anlaşmaya vardı.

Arda Temur Menemen FK’da

Eintracht Frankfurt altyapısında yetişen ve geçen sezon Gençlerbirliği’ne transfer olan 20 yaşındaki sol bek, bu sezon resmi maçta forma giymedi. Menemen FK, Arda Temur’u renklerine bağlayarak savunmasını güçlendirdi.