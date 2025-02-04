Tarım Kredi Market, 4-10 Şubat tarihleri arasında geçerli olan yeni katalogunda, çiftçilere ve müşterilerine çeşitli indirimli ürünler sunuyor. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirimler, ekonomik alışveriş yapmak isteyenlere fırsat yaratıyor. Taze baget, pirinç, beyaz peynir gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, yüzey temizleyici ve cam suyu gibi temizlik malzemeleri de katalogda yer alıyor. Bu indirimli ürünlerle Tarım Kredi Market, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Tarım Kredi Market katolog ürünleri

Taze baget KG: 94,90 TL

Tarım Kredi Osmancık pirinç 5 KG: 299,90 TL

Tarım Kredi bezelye konservesi: 27,90 TL

Tarım Kredi olgunlaştırılmış beyaz peynir: 152,50 TL

Tarım kredi Anadolu ayçiçeği yağı: 69,90 TL

Tarım Kredi tam yağlı doğal yoğurt: 58,90 TL

Yüzey temizleyici çeşitleri: 75 TL

Tarım Kredi küp şeker: 41,90 TL

Kakaolu fındık kreması: 59,90 TL

Cam suyu 5 L: 89,90 TL