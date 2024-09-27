TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında yarın Vanspor’u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada, hakem Levent Buğra Vartemel düdük çalacak.

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Sezona harika bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Vanspor karşısında da galibiyet alarak seriyi 5 maça çıkarmak istediklerini söyledi. Rakiplerinin de üst sıraları hedeflediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: DHA