TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, 5'inci hafta maçında yarın Vanspor’u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada, hakem Levent Buğra Vartemel düdük çalacak.

Sezona harika bir başlangıç yapan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Burhanettin Basatemür, Vanspor karşısında da galibiyet alarak seriyi 5 maça çıkarmak istediklerini söyledi. Rakiplerinin de üst sıraları hedeflediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Zorlu bir maç bizi bekliyor. Kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.