2. Lig Kırmızı Grup’ta başarılı bir performans sergileyen Menemen FK, geçtiğimiz hafta evinde Muşspor’u 4-1 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu. Sarı-lacivertliler, 7’nci hafta maçında yarın Menemen İlçe Stadı’nda Aksaray Belediyespor’u ağırlayacak. Maç saat 19.00’da başlayacak ve hakem Yakup Özhan düdük çalacak.
Zirve yarışı kızışıyor
Menemen FK, 13 puanla 3’üncü sırada bulunuyor. Teknik Direktör Bilal Kısa, takımın hedefinin galibiyet serisini sürdürerek zirveye yaklaşmak olduğunu belirtti.
Bilal Kısa, “Taraftarımızın desteğiyle sahada galip gelmeye devam edeceğiz. Onların enerjisi oyuncularımıza büyük motivasyon sağlıyor” dedi.
Mavi-beyazlı ekip Aksaray Belediyespor, ligde dengeli bir performans sergiliyor. Menemen FK, sahasında kazanarak puan farkını açmayı ve zirve yarışında avantaj elde etmeyi hedefliyor.