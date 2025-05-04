Vatandaşlar artık mobil ve sabit internet tarifelerini e-Devlet üzerinden kolayca karşılaştırabilecek. Uygulama şeffaflık sağlayarak rekabeti artıracak.

Mobil ve internet tarifeleri artık tek çatı altında kıyaslanabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların mobil ve sabit internet tarifelerini hızlı, kolay ve şeffaf biçimde karşılaştırabilmeleri amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir hizmetin devreye alındığını duyurdu.

Yeni uygulama ile birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sunulan hizmetler arasına 43'üncüsü de eklendi. Böylece vatandaşlar, farklı operatörlerin tarife ve kampanyalarını tek platformdan erişerek ihtiyaçlarına en uygun seçeneği belirleyebilecek.

13 operatörün tarifesi tek noktada karşılaştırılıyor

Bakan Uraloğlu açıklamasında, "Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren ve en fazla aboneye sahip 13 işletmecinin mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilir hale geldi" dedi.

Bu yeni hizmetle birlikte vatandaşlar, tek tek operatörlerin web sitelerine girmek zorunda kalmadan, bütün seçenekleri tek bir dijital platform üzerinden kıyaslayabilecek.

Kullanıcılar birçok kritere göre seçim yapabilecek

Yeni sistemin sunduğu gelişmiş filtreleme seçeneklerine de değinen Uraloğlu, kullanıcıların şu kriterler üzerinden tarife karşılaştırması yapabileceğini belirtti:

İşletmeci adı

Ortalama aylık ücret

Ödeme tipi (faturalı / ön ödemeli)

Taahhüt süresi

Bağlantı hızı

Cayma bedeli

Ek avantajlar ve kampanyalar

Uygulama, https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma%20 adresinden erişime açık durumda.

"İhtiyaca en uygun tarifeye kolayca ulaşılacak"

Yeni hizmetin sadece tüketici memnuniyetini değil, aynı zamanda piyasada rekabeti artırma amacını taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, "Vatandaşlarımız zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabilecek. Şeffaf bilgi sunarak doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız" dedi.

Ayrıca bu sistem sayesinde daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunumu için işletmecilerin de teşvik edileceğini vurguladı.

Uluslararası ödüle aday gösterildi

e-Devlet'te devreye alınan tarife karşılaştırma sistemi, henüz hayata geçmeden uluslararası alanda dikkat çekti. Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre hizmet, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) yarışmasında "Bilgiye Erişim" kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi.