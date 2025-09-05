Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’dan peş peşe uyarılar geldi. Marmara başta olmak üzere Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için sarı alarm verildi. İstanbul’da yarın gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteorolojiden detaylı tahmin

Meteoroloji’ye göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise toz taşınımı görülecek.

Sıcaklık ve rüzgar

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden esecek; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan 40-60 km/saat kuvvetinde etkili olacak.

8 kent için sarı alarm

Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Yalova ve Düzce için yapılan sarı uyarıda, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak (21-50 kg/m²) beklendiği vurgulandı. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istiyor.

İstanbul için AKOM uyarısı

İstanbul’da yarın sabah 25°C ve parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinde 29°C’ye çıkacak. Akşamdan itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak ve sıcaklık gece 22°C’ye düşecek. Nem oranı %55-85 arasında değişirken, poyraz fırtınası 30-60 km/s hızla etkili olacak. Cumartesi günü Karadeniz üzerinden gelen serin sistemle sıcaklıklar 30°C’nin altına inecek ve hafta boyunca kısa süreli kuvvetli sağanak geçişleri görülecek.