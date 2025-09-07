İzmir’in Menemen ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, atölyelerden yarışmalara uzanan programıyla yoğun ilgi görüyor. Festivalin ikinci gününde başlayan Hünerli Eller Çömlek Yarışması, usta ve sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

Festival ikinci gününde dolu dolu geçti

Menemen Şehir Parkı’nda düzenlenen festival, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerinden sanatçılar ile çömlek meraklılarını bir araya getirdi. Festival alanında sabah saatlerinden itibaren atölyeler, seramik pişirim teknikleri ve çocuk etkinlikleri ziyaretçilerle buluştu.

Workshoplara yoğun ilgi

Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen workshop etkinlikleri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, seramik figür şekillendirmeden mozaik sanatına kadar farklı alanlarda eğitim aldı. Etkinliklere kayıtların saatler öncesinden dolması, festivale yönelik yoğun ilgiyi yansıttı.

Festival Sohbetleri renk kattı

Mavi sahnede düzenlenen Festival Sohbetleri’nde Menemen’in çömlekçilik geçmişi ve seramiğin bugünü ele alındı. Gün boyu süren söyleşilerde araştırmacılar, sanatçılar ve konuk konuşmacılar festival ruhunu paylaştı.