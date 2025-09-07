Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ’ın Saray ve Kırklareli’nin Vize ilçelerinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde iki gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliği’nden açıklama

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri dikkate alınarak vatandaşların can güvenliği için yasağın uygulandığı belirtildi. Açıklamada, “Saray ilçemiz sınırları içerisinde 07-08/09/2025 tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır” ifadesine yer verildi.

Vize Kaymakamlığı’ndan uyarı

Kırklareli’nin Vize Kaymakamlığı da benzer bir karar aldı. Kaymakamlık açıklamasında, “Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır” denildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yasağa uymayanların can güvenliğinin tehlikeye girebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.