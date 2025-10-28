Menemen Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümüne özel Dijital Deneyim Merkezi’ni açtı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temalı 270 derecelik gösterimle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuluyor.

Mermerli Mahallesi’ne kazandırılan Dijital Deneyim Merkezi, teknoloji ile sanatı bir araya getiriyor. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, merkezin çocuklar, gençler ve aileler için ilham kaynağı olacağını söyledi.

“Bu tesis; teknolojiyi, sanatla ve tarihle buluşturan; öğrenmeye ve keşfetmeye imkan veren bir mekân olacak” dedi. Merkezdeki ilk film gösterimi, Cumhuriyet’in 102. yılına ithafen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı temasıyla hazırlandı.

Törene AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, gaziler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Zeybek gösterisiyle başlayan açılış töreni büyük ilgi gördü.

İnan, Menemen’de açılan merkezin ilçede bir ilk olduğunu belirterek, “Bu merkez, teknoloji, tarih ve eğitimi bir araya getiren büyük bir eser. AK Parti belediyeciliği mazeret değil, hizmet üretir” dedi.

Bilal Saygılı ise Menemen’in genel durumunu yerinde incelediğini belirterek, ilçede çöp, çamur ve çukur sorunu olmadığını ifade etti.

Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, merkezin Cumhuriyet’e bir armağan olduğunu söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının ve aziz şehitlerimizin fedakârlıklarını ruhunuzda hissedeceksiniz. Mekânımızı onlara ve Cumhuriyetimize armağan ediyoruz.”

Merkez, Çocuk Oyun Köyü ve MAKUR projeleri gibi kültür, tarih, bilim ve teknolojiyi bir araya getiren benzersiz bir sahne olacak.