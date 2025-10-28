Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla’nın güneyi ve Antalya’nın batısı için gelecek 3 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Hangi bölgelerde etkili olacak?

Muğla’nın güney ilçeleri: Fethiye, Dalaman, Ortaca gibi sahil kesimleri

Antalya’nın batı ilçeleri: Kaş, Kalkan, Demre ve Finike çevresi

Meteoroloji yetkilileri, bu bölgelerde yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini, deniz ulaşımı ve karayolu trafiği için de risk bulunduğunu belirtti.

Yağışın etkileri ve vatandaşların alması gereken önlemler

Sel ve su baskını riski: Düşük alanlarda ve dere yataklarında su birikintilerine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Yıldırım tehlikesi: Açık alanlarda ve yüksek bölgelerde bulunacak kişilerin güvenli yerlere geçmesi öneriliyor.

Yerel dolu yağışı: Araçlar ve tarım alanları için zarar riskine karşı önlem alınmalı.

Hortum ve kuvvetli rüzgar: Sahil ve deniz kenarındaki tekneler, çadır ve geçici yapılar güvence altına alınmalı.

Ulaşımda aksamalar: Özellikle kıyı yollarında ve köprü geçişlerinde yağış sırasında trafik yoğunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor.

Meteoroloji’nin tavsiyeleri

Ani sel ve taşkınlara karşı uyarı levhalarına dikkat edin.

Yağış sırasında mümkünse dışarı çıkmayın ve sürüşlerde hızınızı düşürün.

Elektrik hatlarının ve yüksek bölgelerin yakınında bulunmaktan kaçının.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ürün ve hayvanlarını güvenli alanlara taşısın.

Güncel durum ve tahmin

Meteoroloji, yağışların kısa süreli fakat kuvvetli olacağı, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırabileceğini açıkladı. Bu nedenle önümüzdeki 3 saat boyunca Muğla’nın güneyi ve Antalya’nın batısında yaşayan vatandaşların tedbirli olmaları özellikle önem taşıyor.