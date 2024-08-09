AKP’li Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki Menemen Belediyesi’nin 94 kamu malını satışa çıkarması, ilçe sakinlerinin büyük tepkisine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mahkemeye taşıdığı ve 12-16 Ağustos günlerinde ihalesi yapılacak olan taşınmazların satışına karşı Menemenliler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak belediye binasına yürüdü.

Protesto yürüyüşünde yoğun katılım

CHP Menemen İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen protesto yürüyüşünde, "Bu vebal ödenmez, Menemen’in geleceğini gasp ettirmeyeceğiz" yazılı pankartlar taşındı ve "Halkın malı satılamaz" sloganları atıldı. Yürüyüşe Menemen Belediyesi tarafından işten çıkarılan ve 75 gündür eylem yapan belediye çalışanları da katıldı.

Hüseyin Özbey’den sert açıklama

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, "Güzel ilçemiz, Kubilay’ın kenti Menemen’in geleceğini korumak için burada toplandık. AKP’nin peşkeş çekme, satma, savurma anlayışıyla Menemen’in değerli tarlalarını ve koruma altındaki sit alanlarını bile satışa çıkaran bu zihniyete dur diyoruz!" dedi.

Özbey, Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a seslenerek, "Menemen’in malları, Menemen halkının tasarrufundadır. Toprağımdan, aşımdan, işimden uzak dur" diyerek satışlara karşı direniş mesajı verdi.