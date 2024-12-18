Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi, başkent Şam’a muhaliflerin girmesiyle sona erdi. Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçtı. Peki, Türk halkı bu tarihi değişimi nasıl değerlendirdi? İşte dikkat çeken anket sonuçları...

Baas rejimi çöktü: Esad Rusya'ya kaçtı

Suriye'de tarihi bir dönüm noktası yaşandı. 1963 yılından bu yana iktidarda olan Baas Partisi'nin kontrolündeki rejim, muhaliflerin Şam'a girmesiyle sona erdi. Esad ailesinin 135 milyar doları halktan çalarak Rusya'ya kaçması, Suriye'de büyük bir devrim olarak kayda geçti.

Türk halkı Esad rejiminin çöküşüne ne dedi?

Bu büyük değişim karşısında Türk halkının tepkisi de merak konusu oldu. Asal Araştırma, Türk halkına “Suriye’de Esad rejiminin sona ermesini nasıl karşıladınız?” sorusunu yöneltti. Ankete katılan 1.860 kişinin büyük bir çoğunluğu, bu durumu olumlu bir şekilde değerlendirdi.

Olumlu tepkiler %73,3’e ulaştı

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 73,3’ü Esad rejiminin sona ermesini olumlu karşılarken, yüzde 18,5’lik bir kısım ise olumsuz yanıt verdi. Geri kalan yüzde 8,2'lik kesim ise soruya yanıt vermedi.

Parti bazında tepkiler nasıl?

Anket sonuçları, partilerin halk arasındaki farklı görüşlerini de ortaya koydu:

AK Parti seçmeninin tepkisi: Yüzde 90,4'lük bir oranla AK Parti seçmenlerinin büyük kısmı, Esad rejiminin çökmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Yalnızca yüzde 2,6'lık bir grup olumsuz görüş bildirdi.

CHP seçmeni: CHP’li seçmen arasında ise dikkat çeken bir bölünme yaşandı. Katılımcıların yüzde 57,1’i Esad’ın devrilmesini olumlu karşılarken, yüzde 34,5’lik büyük bir oran olumsuz görüş belirtti.

MHP ve İYİ Parti tepkileri: MHP seçmenlerinin yüzde 88,2’si olumlu yanıt verirken, İYİ Parti seçmenlerinde de yüzde 83,6’lık bir oran olumlu görüş bildirdi. "Kırmızı kitap" güncelleniyor! Beştepe'de gizli toplantı yapıldı



Diğer partiler ve seçmenler:

DEM Parti: Yüzde 44 olumlu, yüzde 46,8 olumsuz yanıt aldı.

Yüzde 44 olumlu, yüzde 46,8 olumsuz yanıt aldı. Diğer Seçmenler: Diğer partilere oy veren seçmenlerin yüzde 76,5’i olumlu görüş belirtti.