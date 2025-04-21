Menemen Belediyesi, hemşehrilerinin ve pazarcı esnafının daha konforlu ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi için başlattığı kapalı pazar yeri projelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Türkelli Mahallesi’nde tamamlanan kapalı pazar yeri, modern yapısıyla bölgeye büyük bir değer katıyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Türkelli Mahallemizde kapalı pazar yerimizi tamamladık, çok kısa süre içinde açılışını yapacağız" dedi.

Esnaf ve vatandaşlar için yeni konfor alanı

Menemen Belediyesi'nin önceki yıllarda Halil Alkaya, Koyundere ve Seyrek’te açtığı kapalı pazar yerlerinin ardından, Türkelli Mahallesi’nde de bu projenin tamamlanmasıyla büyük bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Kapalı pazar yeri, hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının güneşten ve yağmurdan etkilenmeden alışveriş yapabilmesini sağlıyor. Pazar yeri, modern dizaynı ve çevre düzenlemesi ile bölgeye yeni bir soluk getirdi.

Başkan Pehlivan: “Menemen’in refah seviyesini yükseltiyoruz”

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, kapalı pazar yerlerinin modern çağın önemli gereksinimlerinden biri olduğunu belirterek, “Türkelli Mahallesi’ne kazandırdığımız bu kapalı pazar yeri, hem hijyenik koşulların iyileştirilmesini hem de yazları güneşten, kışları yağmurdan korunarak kesintisiz alışveriş yapılmasını sağlıyor. Menemen’in dört bir yanında refah seviyesini yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.