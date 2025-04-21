Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna dair hastaneden yeni açıklama geldi: Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı, hayati riski sürüyor.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda yeni gelişme

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi ve aort damarındaki yırtılma nedeniyle yaklaşık 12 saat süren bir ameliyat geçirdi. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Önder'in tedavisi sürüyor.

Hastaneden yapılan son açıklama şöyle:

Önder’in son sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şuuru kapalı, refleksler istediğimiz seviyede değil. Hayati riski devam ediyor. Tekrar göğsü açıldı, kanayan alanın olmadığı görüldü. Kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı.”

Yetkililer, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Önder, kalp krizi ve aort damarındaki yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınmış, operasyon yaklaşık 12 saat sürmüştü. Yoğun bakımda tutulan Önder'in sağlık durumu hakkında güncel bilgiler, hastane yetkilileri tarafından düzenli olarak paylaşılmaya devam ediyor.