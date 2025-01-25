Menemen, sağlık alanında önemli bir adım atarak tarihinin en büyük sağlık yatırımına kavuşuyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir'e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile yaptığı görüşmeden sonra Menemen'e 400 yataklı yeni bir devlet hastanesinin yapılacağı müjdesini verdi. Yeni hastane, sadece günümüz ihtiyaçlarına değil, gelecekteki sağlık taleplerine de cevap verecek şekilde tasarlanacak.

Geleceğin sağlık ihtiyaçları için tasarlanıyor

Menemen'in hızla gelişen yapısına paralel olarak, sağlık altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yaptığı açıklamada, “Menemen’in sağlık altyapısını en üst seviyeye çıkarmak için gece gündüz çalışıyoruz. 400 yataklı yeni hastanemiz, gelecekteki ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak planlandı ve ilerleyen dönemde kapasite artırımı için de uygun olacak” dedi.

Menemen’de sağlık alanında birçok yatırım devam ediyor

Başkan Pehlivan, Menemen Belediyesi olarak sağlık yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. "Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için çok kıymetli. Pansuman, şeker takibi gibi hizmetlerimizi sağlıyoruz, aynı zamanda fizyoterapi ve diyetisyen gibi çeşitli sağlık hizmetleri de sunuyoruz” diyen Pehlivan, Asarlık ve Ulukent’te yeni aile sağlığı merkezleri ve semt poliklinikleri inşa ettiklerini belirtti. Bu sağlık merkezleri, Menemenlilerin hastaneye gitmeden temel sağlık hizmetlerinden faydalanabilmelerini sağlayacak.

Menemen sağlıkta daha güçlü bir geleceğe adım atıyor

Yeni hastane projesi, Menemen'in sağlık altyapısını güçlendirmeyi ve vatandaşlara modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefliyor. Başkan Pehlivan, “Menemen her zaman en iyisini hak ediyor. Sağlık hizmetlerinde güçlü bir Menemen için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.