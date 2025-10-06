Menemen dayanışmasına katılan muhtarlar, tesisin sadece Çaltı ve Menemen'i değil, tüm Batı Anadolu'yu etkileyeceğini söylerken, Çaltı Muhtarı Veli Katlanç, 'Büyükşehir gelir de kamyonunu, kepçesini, çöpünü koyarsa bir direnişle karşılaşacağını bilsin' ifadesini kullandı.



Ege'nin en önemli tarım havzalarından olan ve 220 bin dekarlık tarım arazisiyle bölgenin adeta besin deposu olan Menemen'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çöp tesisi yapma fikrini gündeme getirmesine tepkiler hız kesmeden devam ediyor. İlan panolarının çöp tesisine tepki afişleriyle donatıldığı ilçede, başta bölge mahalleleri ve köyleri olmak üzere muhtarlar da Menemen dayanışmasına katılarak, çöp tesisine tepki gösterdi.



Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın öncülüğünde başlatılan Menemen dayanışmasının önemine vurgu yapan bölge köylerinin muhtarları, böyle bir tesisin Çaltı'da inşa edilmesi durumunda asırlık Yörük köylerinin yaşanmaz duruma gelip boşaltılacağını, tarımın ve hayvancılığın biteceğini söyledi.



İşte o tepkiler:



Çaltı Mahallesi Muhtarı Veli Katlanç: Bölgedeki Ürünlerin yüzde 85'i Menemen Ovası'nda yetişiyor. Ben iddialıyım. Türkiye'nin dört bir yanından jeoloji uzmanları getirelim. İki kişi de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden getirelim, baksınlar. Bakalım kim haklı? Batı Anadolu'nun 10 şehrine buradan sebze meyve gidiyor. Bu yüzden Çaltı etkilenecek, Emiralem etkilenecek, Menemen etkilenecek dersek olayı çok küçük tutmuş oluruz. Çaltı'ya çöp tesisi yapılırsa bütün Batı Anadolu etkilenecek bu çöpten. Büyükşehir gelir de kamyonunu, kepçesini, çöpünü koyarsa, bir direnişle karşılaşacağı kesin.



Yayla Mahallesi Muhtarı Kazım Yorulmaz: Öyle verimli topraklarımız var ki, 12 ay tarımın yapıldığı bir yerdeyiz. Hiç boş yok. İnsan eksen bu topraklara insan çıkar. Yetkililere sesleniyoruz; iyi düşünsünler. Bilim adamlarına, profesörlere, çevrecilere, vatandaşlara, bölge halkına sorsunlar. Çöp tesisi ihtiyaç ama yeri burası değil.

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Önder Çelik: Çöp tesisi buraya yapılırsa üzümümüz yetişmeyecek, zeytinimiz yetişmeyecek, hayvanımız dağda ve merada otlanamayacak. O zaman bölge olarak, köyler olarak burayı kapatıp, toplanıp gideceğiz. Göktepe, Ayvacık, Bağcılar, Alaniçi, Karaorman, Çaltı hepimiz Yörük köyüyüz. Hepimiz birbirimizle bağlantılıyız. Asırlardır buradayız. Bu alanı da terk etmek istemiyoruz, öyle bir niyetimiz yok.



Merkez Mahallesi Muhtarı Cevdet Dinç: Bu şekilde bir tesisin buraya kurulduğunda akılalmaz zararlara yol açabileceğinin düşünülmesi lazım. Çok değerli topraklar buralar. 12 ay tarım yapılan bir yer burası. Bilim adamlarına sorsunlar, araştırsınlar. Gerçekten buraya böyle bir şey uygun mudur? Her şeyi berbat eder. Ne köyde yaşayan biri kalır, ne hayvanı kalır, ne vatandaşı kalır. Emiralem'i de alır götürür, Menemen'i de alır götürür. Kokudan kimse yaşayamaz buralarda!