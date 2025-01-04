TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 8. sırada yer alan Bucaspor 1928, teknik direktörlük görevine Ayhan Tuna Üzümcü’yü atadığını duyurdu. Üzümcü, Altay’daki deneyiminin ardından sarı-lacivertli kulüpte yeni bir döneme başlayacak.

Ayhan Tuna Üzümcü’nün hedefi ikinci yarıda başarı

Bucaspor 1928, 2024-2025 sezonuna Uğur Balcıoğlu ile başlayıp, sportif direktör Nihat Yılmaz'la yoluna devam etmişti. Ancak ikinci devrenin başlamasına kısa bir süre kala teknik direktörlük görevine 42 yaşındaki Ayhan Tuna Üzümcü getirildi.

Kulüpten açıklama geldi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Ayhan Tuna Üzümcü ile anlaşma sağlamıştır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Fatih Egedik, Recep Öztürk ve Egemen Babaç hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz” ifadeleri yer aldı.