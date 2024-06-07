Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Menteşe ilçesinde sürekli patlayarak kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor. Son olarak Kötekli ve Düğerek Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar, içme suyu hatlarında yenileme ve basınç düzenleme işlemlerini kapsıyor.

Eskimiş hatlar yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eskimiş ve kullanım ömrünü tamamlamış hatların yenileme projelerini sürdürüyor. Su kaybını azaltmak için büyük önem taşıyan hat yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar başladı

Bu kapsamda son olarak Menteşe’de gerçekleştirilen hat yenileme işlemleri, Kötekli ve Düğerek Mahallelerinde yapıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde yaşanan su kesintilerini önlemek amacıyla 4 farklı bölgede çalışma yapıldı. Ekipler, 260, 244, 223 ve 212 sokaklarda bulunan hatları yenileyerek, kullanım ömrünü tamamlamış ve su kesintilerine neden olan hatların yenileme çalışmasını tamamladı.

Su basıncı sorunu çözüldü

Düğerek Mahallesinde ise yüksek basınç nedeniyle hatların patlaması veya düşük basınç nedeniyle suyun yüksek kotlara çıkamaması sorunlarına çözüm getirildi. MUSKİ ekipleri, basınç yönetimi ve hidrolik modelleme çalışmaları yaparken, vana düzenlemelerini de tamamladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki basınç sorunu ortadan kaldırılarak, evlere sorunsuz su akışı sağlanmış oldu.