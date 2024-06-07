TÜVTÜRK, son günlerde basında yer alan kredi kartı komisyonu alındığına dair haberler hakkında açıklama yaparak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Muayenede ekstra ücret yok

TÜVTÜRK tarafından yapılan açıklamada, "Araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır" denildi.

Hazineye ödenen gelir payı

Açıklamada, araç muayene ücretlerinin 2004 yılında belirlenen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. Maddesine göre düzenlendiği ve her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nda artırıldığı belirtildi. Ayrıca, TÜVTÜRK'ün gelirlerinin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye, vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun kamu idarelerine aktarıldığı vurgulandı.

Kredi kartı ile ödeme imkanı 2021'de başladı

Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, araç muayene istasyonlarında nakit ödeme dışında kredi kartıyla ödeme imkanı 2021 yılında hizmete sunuldu. Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemelerde, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerden bir "hizmet bedeli" tahsil edildiği, ancak bu ücretin TÜVTÜRK tarafından alınmadığı ifade edildi.

TÜVTÜRK, kredi kartı ödemelerinde komisyon aldığına dair basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını duyurdu.