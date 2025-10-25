Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ürünlerinde hile yapan firmalara yönelik hazırladığı güncel listeyi yayımladı. Yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerde eksik yağ, bitkisel yağ, jelatin ve nişasta gibi uygunsuz katkılar tespit edildi.

Süt Ürünlerinde Tespit Edilen Hileler

Yoğurt: Bazı ürünlerde “tam yağlı” ifadesine rağmen eksik yağ oranı saptandı. Bazı markalarda bitkisel yağ ve jelatin katkısı kullanıldığı belirlendi.

Peynir: Mozarella peynirlerde bitkisel yağ ve nişasta katkısı dikkat çekti.

Tereyağı: Etiketinde belirtilen oran ve içerik ile ürün arasında uyumsuzluklar tespit edildi.

Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla listeyi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden kamuoyuna açıkladı.

Vatandaşlara Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli süt ürünleri tüketiminin sağlık riskleri taşıdığını vurgulayarak tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tam yağlı ürün satın alırken etiket bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.