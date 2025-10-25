Tarım ve Orman Bakanlığı, süt ürünlerinde hile yapan firmalara yönelik hazırladığı güncel listeyi yayımladı. Yoğurt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerde eksik yağ, bitkisel yağ, jelatin ve nişasta gibi uygunsuz katkılar tespit edildi.

Süt Ürünlerinde Tespit Edilen Hileler

Bakanlık, halk sağlığını korumak amacıyla listeyi guvenilirgida.tarimorman.gov.tr üzerinden kamuoyuna açıkladı.

Vatandaşlara Uyarı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli süt ürünleri tüketiminin sağlık riskleri taşıdığını vurgulayarak tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle tam yağlı ürün satın alırken etiket bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.