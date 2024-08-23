Ticaret Bakanlığı, kapıdan satış olarak bilinen iş yeri dışında yapılan sözleşmelere ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Yapılan değişikliklerle birlikte, tüketici haklarının korunması ve satıcı ile sağlayıcıya hızlıca ulaşılabilmesi için ilave iletişim bilgileri zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, tüketicinin haklarını kullanırken yaşadığı sorunların önüne geçilmesi ve cayma hakkının kullanılmasının kolaylaştırılması amaçlandı.

Cayma hakkının kapsamı genişletildi

Yönetmelikte yapılan değişiklikler ile "Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı madde yeniden düzenlendi. Önceden istisna kapsamına alınan ürünlerde tüketicilere cayma hakkı tanınacak. Aktivasyon kodu ve kart kazıma gibi yöntemlerle satılan ürünlerde bile cayma hakkının kullanılabilmesi sağlanacak.

Yetki belgesi başvuru şartları yenilendi

Yetki Belgesi başvuru şartlarına ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Yeni düzenlemeyle, daha nitelikli satıcı ve sağlayıcıların Yetki Belgesi alması için başvuru şartları ağırlaştırıldı. Belge yenileme sürecinde ek süre tanımlanarak yetki belgesiz satışların önüne geçilmesi hedeflendi. Ayrıca, Yönetmeliğe aykırı uygulamalar tespit edildiğinde yetki belgesinin iptal edilmesi süreci de kolaylaştırıldı.