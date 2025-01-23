2025 yılının ilk Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. 250 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 47,5’ten yüzde 45’e çekildi. Bu, arka arkaya yapılan iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık bir indirim anlamına geliyor.

Faiz oranlarında düşüş sinyali verildi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yapılan faiz indirimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, Merkez Bankası’nın 2024 yılının son aylarında başlattığı faiz indirim sürecinin, 2025’in ilk toplantısıyla da devam ettiğini ve bunun piyasalara önemli bir mesaj verdiğini söyledi. Faiz indiriminin genel piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Enflasyondaki iyileşme ile birlikte Merkez Bankası, faiz oranlarının düşüş trendine girdiği sinyalini piyasalara bir kez daha verdi. Bu durum, reel sektör ve piyasaların beklentileri ile de uyumlu bir gelişme.”

2025 yılı ihracat beklentisi

Memişoğlu, Denizli iş dünyasının yatırım ve üretim ortamının iyileştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayarak, 2024 yılı boyunca ihracatçıların maliyet artışları ve rekabetçi kur seviyelerindeki zorlukları sıkça dile getirdiklerini ifade etti. Memişoğlu, küresel faiz indirimlerinin etkilerinin özellikle 2025 yılı Temmuz ayından itibaren daha belirgin hissedileceğini belirterek, şunları ekledi: “2025 yılında faiz indirimlerinin devam etmesiyle finansmana erişim daha da kolaylaşacak. Bu durumun, yatırım ve üretim ortamını iyileştirerek, ihracatçılarımız için daha ılımlı bir yıl olacağını düşünüyoruz. 2025 yılında 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz.”