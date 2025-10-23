Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun kararı, saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

Bir önceki toplantıda faiz yüzde 40,5’e çekilmişti

Eylül ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmişti.

Bu adımla birlikte Merkez Bankası, 2024 ortasından itibaren başlayan kademeli faiz indirim sürecini sürdürmüş oldu.

Ekonomistlerin beklentisi: 100 baz puan indirim

AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin bugün açıklayacağı kararda 100 baz puanlık bir indirim yaparak, politika faizini yüzde 39,50 seviyesine çekmesini bekliyor.

Beklentiler yüzde 39 ile yüzde 40,5 aralığında değişirken, yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise yüzde 37,5 olarak belirlendi.

Piyasalar temkinli: “İndirim süreci kademeli ilerleyecek”

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın yılın son çeyreğinde enflasyondaki düşüş trendine paralel olarak faiz indirimlerine ölçülü biçimde devam edeceğini öngörüyor.

Ekonomistlere göre, faiz indiriminin hızlanması, enflasyon beklentilerindeki gerilemenin kalıcılığına ve döviz kurundaki istikrara bağlı olacak.

Faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

Kararın hemen ardından Merkez Bankası, yazılı “PPK toplantı özeti” metnini kamuoyuyla paylaşacak.

Gözler Fatih Karahan’ın mesajlarında

Kararın ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın vereceği mesajlar, piyasalar için belirleyici olacak.

Karahan’ın açıklamalarında, enflasyon görünümü, kredi büyümesi ve likidite politikalarına ilişkin ipuçları bekleniyor.

Bir sonraki faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir sonraki faiz toplantısını 21 Kasım 2025 Perşembe günü gerçekleştirecek.