Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Fehmi Güray Çakır, yaptığı açıklamada şehrin üretim ve adalet merkezi olma potansiyeline dikkat çekti. Çakır, yerel kalkınmanın ancak doğru planlama ve üreticinin desteklenmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Başkan Çakır, Afyonkarahisar’ın tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki potansiyeline vurgu yaptı:

“Afyon’un toprağı üretken, insanı çalışkandır. Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilemiyor. Biz, üreticinin yanında duran, kooperatifleşmeyi teşvik eden ve yerel ekonomiyi güçlendiren bir anlayışla hareket ediyoruz. Ekonomik kalkınma, yerelden başladığında kalıcı olur.”

Çakır, genç nüfusun ülkenin geleceği açısından önemini şöyle dile getirdi:

“Gençlerimizi yalnızca istihdamla değil, üretim süreçleriyle, girişimcilikle ve yenilikçi düşünceyle buluşturmak zorundayız. Afyonkarahisar, gençliğin enerjisiyle yeniden şekillenecek bir şehir olabilir.”

Toplumsal huzurun adaletle sağlanacağını ifade eden Çakır, şunları söyledi:

“ Yeniden Refah Partisi olarak, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında yer bulması gerektiğine inanıyoruz. Adalet, emeğin, alın terinin ve hakça paylaşımın güvencesidir. Bu anlayışla, hem Afyonkarahisar’da hem Türkiye genelinde adil bir kalkınma düzenini hedefliyoruz.”