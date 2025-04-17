TCMB, politika faizini %42,5'ten %46'ya çıkardı. Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunun süreceğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından politika faizini yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltti. Yapılan açıklamada sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla sürdürüleceği ve tüm araçların etkin şekilde kullanılacağı belirtildi.

Politika Faizi %46'ya yükseldi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya çıkarıldı. Gecelik borç verme faizi yüzde 49, borçlanma faizi ise yüzde 44,5 olarak belirlendi.

TCMB, kararın dezenflasyon sürecinin güçlendirilmesi amacıyla alındığını vurguladı. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti" denildi.

Dezenflasyon sürecinde riskler devam ediyor

Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediğini, ancak yurt içi talebin öngörülerin üzerinde seyrettiğini belirtti. Nisan ayında temel mal enflasyonunda sınırlı bir artış bekleniyor.

Açıklamada, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Sıkı para politikası sürecek

TCMB, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini açıkladı. Politika faizinin, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceği bildirildi.

Merkez Bankası ayrıca, "Tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır" ifadesiyle önümüzdeki dönem için güçlü bir mesaj verdi.

Likidite yönetimi güçlendiriliyor

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla ilave likidite önlemleri devreye alındı. TCMB, likidite yönetimi araçlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

"DEZENFLASYON SÜRECİ AÇISINDAN RİSK UNSURU OLMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"

Enflasyonun ana eğilimi mart ayında gerilemiştir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Öncü veriler yurt içi talebin ilk çeyrekte ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürücü etkisinin azaldığını ima etmektedir. Küresel ticarette artan korumacı eğilimlerin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları kanalıyla dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAK"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

"LİKİDİTE YÖNETİMİ ARAÇLARI ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEK"

Finansal piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımlar ivedilikle atılmıştır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."