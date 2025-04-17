Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, DİSK Genel İş 10 No’lu Şube ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması ve grev sürecinin başlamasına ilişkin açıklama yaptı. Yıldız, çalışanlara yüzde 31,40 oranında maaş artışı teklif ettiklerini belirterek, bu teklifin gerçekçi, sürdürülebilir ve beklentiyi karşılayacak düzeyde olduğunu vurguladı.

“Gerçekçi ve sürdürülebilir teklif verdik”

Başkan Onur Emrah Yıldız, yapılan teklifin işçi ücretlerinde ciddi bir artış içerdiğini belirterek, “Teklifimiz yüzde 31,40 oranında. Bu oranla en düşük maaş 44.295 TL, en yüksek maaş ise 55.885 TL oldu. İkramiyelerle birlikte bu rakamlar sırasıyla 52.803 TL ve 66.932 TL’ye yükseliyor” dedi.

Yıldız, temmuz ayında açıklanacak resmi enflasyon oranına göre de ilave artış yapılacağını, toplam zammın yaklaşık yüzde 45’e ulaşabileceğini söyledi.

“Tabloyu ve iyi niyeti doğru okumak gerekir”

Ekonomik koşulları dikkate aldıklarını vurgulayan Yıldız, “Belediyeler de tıpkı emekçi kesim gibi ekonomik sıkışıklık yaşıyor. Buna rağmen şartlarımızı zorladık ve alın terinden yana durduk” ifadelerini kullandı.

Yıldız, “Emeğin mücadelesine inancımız tam. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu duruşumuzu sürdürdük. Tablonun doğru okunması gerektiğini düşünüyoruz. Temmuzdaki yüzde 15 civarındaki enflasyon farkı ve yan ödemelerle, teklifimiz beklentiyi karşılıyor” dedi.

“Grev kimsenin istemeyeceği bir süreçtir”

Grev kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yıldız, “Ne biz, ne işçimiz, ne de halkımız grev ister. İş barışı hepimizin yararına. Ancak sürdürülebilir bir mali yapı kurmak zorundayız. Bu noktada karşılıklı anlayış şart” dedi.

Yıldız, “Grev bir haktır ama sürecin uzamaması için sağduyulu olunmalı. Üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kimsenin mağdur olmaması için çabalıyoruz” açıklamasında bulundu.

“Hayali rakamlar güven sarsar”

Başkan Yıldız son olarak, “Afaki ve hayal rakamlar sunmak güveni zedeler. Grev sürecinin daha fazla uzamaması ve halkımıza hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi için kısa sürede uzlaşma sağlanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Veri odaklı içerik (Tablo)

Kriter Tutar (Net) İkramiyeli Toplam En Düşük Maaş 44.295 TL 52.803 TL En Yüksek Maaş 55.885 TL 66.932 TL Zam Oranı %31,40 Temmuz’da +%15 Tahmini Toplam Artış Yaklaşık %45