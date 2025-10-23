Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından merakla beklenen faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,5 seviyesine çekti.

Faiz kararı piyasalarda hareketlilik yarattı

Kararın açıklanmasının ardından dolar, Euro ve altın fiyatlarında kısa süreli dalgalanmalar yaşandı.

Uzmanlar, Merkez Bankası’nın bu adımının piyasalarda kontrollü bir gevşeme sinyali olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.

Dolar, Euro ve altın ilk tepkiyi verdi

Kararın ardından dolar/TL, önce yükselişle 34,80 seviyesini test etti, ardından yeniden 34,50 bandına geriledi.

Euro/TL ise 36,90 seviyelerinde dengelendi.

Altın fiyatlarında da benzer şekilde sınırlı artışlar gözlendi.

TCMB’den enflasyon vurgusu

Merkez Bankası karar metninde şu ifadelere yer verdi:

“Enflasyonun kademeli olarak hedefe yakınsaması için para politikası duruşu verilerle uyumlu şekilde güncellenmeye devam edecektir. Fiyat istikrarı temel önceliğimizdir.”

Ekonomistler ne diyor?

Ekonomistler, TCMB’nin faiz indirimini “sınırlı ama yön değişikliğinin habercisi” olarak yorumladı.

Bazı piyasa analistleri, 2025’in ilk çeyreğinde faiz indirimi sürecinin kademeli olarak devam edebileceğini belirtiyor.