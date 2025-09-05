Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri 29 Ağustos haftasında 2 milyar 30 milyon dolar artarak 178 milyar 357 milyon dolara çıktı. Böylece rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Brüt döviz rezervlerinde sınırlı düşüş

Merkez Bankası verilerine göre, brüt döviz rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolara geriledi. 22 Ağustos’ta bu rakam 91 milyar 90 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervlerinde artış

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 89 milyon dolar artış gösterdi. 85 milyar 237 milyon dolar seviyesinden 87 milyar 326 milyon dolara yükselen altın rezervleri, toplam artışa en büyük katkıyı yaptı.

Toplam rezervler rekor kırdı

Bu gelişmelerle birlikte TCMB’nin toplam rezervleri 176 milyar 327 milyon dolardan 178 milyar 357 milyon dolara yükselerek yeni bir rekor kaydetti.