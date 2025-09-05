Rekabet Kurumu, süt ve süt ürünleri sektöründe uzun süredir tartışma konusu olan “süt karşılığı yem” uygulamasına yönelik soruşturma başlattı. Aralarında Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sütaş ve Yörsan’ın da bulunduğu 39 firma inceleme kapsamına alındı.

Yem şartıyla satın alma dayatması

Kurumun yaptığı incelemelerde bazı sanayicilerin çiğ süt satın aldıkları üreticilere, sütü ancak kendi sattıkları yemleri almaları şartıyla satın alacaklarını bildirdiği tespit edildi.

Süt üreticiden düşük fiyata alınırken, yemlerin piyasa değerinin üzerinde satıldığı, ödemelerin üreticiler aleyhine geciktirildiği ve gönüllülük esasına aykırı şekilde zorunlu tutulan uygulamaların yaygınlaştığı belirlendi.

Üreticiye yönelik yeni kurallar

Rekabet Kurulu, bundan sonraki süreçte sanayicilere yeni yükümlülükler getirdi. Buna göre:

Üreticiler yem almaya zorlanamayacak.

Gönüllü olarak yem almak isteyen üreticilere marka veya miktar dayatılmayacak.

Çiğ süt üretim sözleşmesinde yer alan vade, taban fiyat, prim ve parite maddelerine uyulacak.

Aykırı davranan şirketlere 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 17. maddesi kapsamında idari para cezası uygulanacak.

Soruşturma açılan firmalar

Soruşturma başlatılan 39 firma arasında sektörün önde gelen markaları da bulunuyor:

Ak Gıda, Danone, Pınar Süt, Sütaş, Yörsan, Teksüt, Panagro/Konya Şeker, Muratbey, Tarım Kredi, Sek

Ayrıca Balkan Süt, Gürsüt, Yörükoğlu, Yörük Süt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan çeşitli üreticiler

Kurul ayrıca firmaların, üreticilerin haklarına dair bilgilendirme metnini tüm çiğ süt üreticilerine iletmesini de zorunlu kıldı.