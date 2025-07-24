Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e düşürdü. Banka, kararın enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak amacıyla alındığını duyurdu.



Politika faizi yüzde 43’e çekildi

TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e indirmiştir” denildi.

Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49’dan yüzde 46’ya, borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildi.

Enflasyon beklentileri ve geçici artış sinyali

Merkez Bankası, haziran ayında enflasyonun yatay seyrettiğini, temmuz ayında ise bazı dönemsel faktörler nedeniyle geçici bir artış beklendiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir.”

Sıkı para politikası sürecek

Bankanın duyurusunda, enflasyon beklentilerinde düzelme ve Türk lirasının reel değerlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

“Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile desteklenecektir.”

Gerekirse ilave adımlar gündemde

Merkez Bankası, faiz kararlarını enflasyon görünümüne göre şekillendirmeye devam edeceğini belirtti. Kurul, gerektiği takdirde tüm para politikası araçlarının devreye alınabileceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

“Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.”

Kredi ve likidite piyasalarına yakın takip

Merkez Bankası, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmedik gelişmeler yaşanması halinde ilave adımlar atılabileceğini açıkladı.

Likidite koşullarının da yakından izlendiği ve gerekirse müdahale edileceği ifade edildi.

Orta vadede yüzde 5 hedefi korunuyor

Kurul, tüm kararların orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak çerçevede alındığını yineledi.

Toplantı özetinin beş iş günü içinde yayımlanacağı duyuruldu.