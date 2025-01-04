Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadele (dezenflasyon) kapsamında ticari kredilerde büyüme sınırlarını yeniden düzenledi. Yeni düzenleme ile yabancı para ve Türk lirası ticari kredilere yönelik sınırlar farklılaştırıldı.

Kredi büyüme sınırları değişti

Yapılan açıklamaya göre:

Yabancı para ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 1,5’ten yüzde 1’e düşürüldü.

Türk lirası ticari kredilerde ise aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için ise yüzde 1,5 olarak belirlendi.

KOBİ’lere özel destek

TCMB, KOBİ’lere yönelik desteğini artırarak, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan sürdürülebilirlik odaklı Türk lirası kredilerin, kredi büyüme sınırlarından muaf tutulacağını açıkladı.

Bu adım, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedeflerken, ekonomik büyümede sürdürülebilirliği destekleyecek bir düzenleme olarak öne çıkıyor.

Dezenflasyon hedefi ve ekonomik dengeler

Merkez Bankası’nın bu adımı, enflasyonla mücadelede para politikasının sıkılaştırılması ve kredi büyümesinin kontrollü şekilde yönlendirilmesi amacı taşıyor. TCMB, kredi büyümesini denetim altına alarak talebi dengede tutmayı ve enflasyonu kontrol altına almayı hedefliyor.