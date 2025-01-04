Liverpool'un süperstarı Mohamed Salah, kulübünde son sezonunu yaşadığını duyurdu. 2025'te serbest oyuncu statüsüne geçecek olan Salah, kulübüyle henüz yeni sözleşme görüşmesi yapmadığını açıkladı.

Salah'ın geleceği belirsiz

Mohamed Salah, Liverpool'daki son sezonunda olduğunu ve kulüp ile yeni sözleşme görüşmesi yapmadığını söyledi. Haziran 2025'te sözleşmesinin sona ereceğini belirten Salah, bu konuda hiçbir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. "Kimse benimle konuşmadı, ortada bir ilerleme yok. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Kupa hedefi ve takımın geleceği

Liverpool, bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk için iddialı durumda. Salah, takım arkadaşları Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andy Robertson ve Alisson Becker ile birlikte, ayrılmadan önce bir Premier Lig şampiyonluğu daha yaşamak istediklerini belirtti. "Premier Lig'i sadece bir kez kazandık. Bu sezon ikinciyi elde edebiliriz" diyerek, takımdan ayrılmadan önce son bir kez daha kupa kazanma hedefini dile getirdi.