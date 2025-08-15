TCMB’nin her ay düzenli olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin ağustos sonuçları belli oldu. Finans ve reel sektörden toplam 72 katılımcının görüş bildirdiği ankette, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,69’a yükseldi. Bu oran, bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 seviyesindeydi.

Döviz Beklentileri Yükseldi

Katılımcıların yıl sonu için öngördüğü dolar/TL kuru 43,72’den 43,96’ya çıktı. Önümüzdeki 12 ay için ise kur tahmini 47,70 seviyesinden 48,36’ya yükseldi.

Enflasyon ve Büyüme Tahminleri

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e gerilerken, 24 ay sonrası için öngörü yüzde 16,92 oldu. Büyüme tahminlerinde ise değişiklik yaşanmadı; 2025 için yüzde 2,9, 2026 için ise yüzde 3,7 seviyeleri korundu.

Faiz Öngörüsü

Ankette cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 42,85 olarak açıklandı. Katılımcılar, yaklaşan Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 40 seviyesinde tutulmasını öngörüyor.