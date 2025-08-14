Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Ankara’da düzenlenen toplantıda 2025-2027 dönemini kapsayan yeni enflasyon tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Karahan, 2025 yılı için enflasyonun yüzde 25-29 bandında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti. Önceki raporda yıl sonu için açıklanan yüzde 24’lük tahminin ise “ara hedef” olarak korunduğunu ifade etti.

2026 yılı için yüzde 16, 2027 için ise yüzde 9 seviyesinde ara hedefler belirlendi. Orta vadede ise fiyat istikrarının yüzde 5 seviyesinde kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

"Sıkı para politikası devam edecek"

Karahan, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla sıkı para politikası duruşunun tavizsiz sürdürüleceğini söyledi. Politika faizine ilişkin kararların, enflasyon görünümü doğrultusunda ve her toplantıda ayrı ayrı değerlendirileceğini vurguladı.

Talep koşulları enflasyonu baskılıyor

2025’in ilk çeyreğinde özel tüketimdeki yavaşlamaya dikkat çeken Karahan, net ihracat katkısının dengelendiğini ve çıktı açığının negatif bölgede kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu gelişmelerin, enflasyonu aşağı çeken unsurlar arasında yer aldığını dile getirdi.

Enflasyonda kademeli düşüş

Temmuz ayında kaydedilen düşüşün ardından ağustos öncü verilerinin de enflasyondaki gerilemeyi desteklediğini aktaran Karahan, buna rağmen hizmet enflasyonundaki katılık ve kira artışlarının risk oluşturmaya devam ettiğini ifade etti.

KKM’de sona doğru

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilişkin de mesaj veren Karahan, hesap bakiyelerindeki düşüşe işaret ederek, “Yıl sonuna kadar KKM hesaplarının yenilenmesini ve yeni hesap açılışlarını sonlandırabiliriz” dedi.

Karahan, tüm bu adımların enflasyon beklentilerinde iyileşme sağladığını, ancak piyasa tahminlerinin halen TCMB hedeflerinin üzerinde olduğunu söyledi. Bu nedenle sıkı para politikasının süreceğinin altını çizdi.