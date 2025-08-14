Aydın siyasetinde günlerdir süren hareketlilik yeni bir boyut kazandı. AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında, ihalelerde usulsüzlük ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 18 dava ve yaklaşık 20 soruşturma bulunduğu iddia edildi.

20 Ayrı Dosya İddiası

Gazeteci Pınar Aydın’ın gündeme taşıdığı iddiaya göre, Çerçioğlu hakkında yaklaşık 20 ayrı suç dosyası soruşturması yürütülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da söz konusu dosyalarda “ihalelerde usulsüzlük” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamalarının öne çıktığı belirtildi.

18 Dava Devam Ediyor

İddialara göre, Çerçioğlu hakkında şu an 18 dava görülmeye devam ediyor. Davaların ayrıntılarına dair kamuoyuna yansıyan net bir bilgi bulunmazken, gelişmeler hem Aydın siyasetinde hem de CHP kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Özgür Özel’den Sert Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçioğlu hakkındaki dava ve soruşturma iddiaları ile AK Parti’ye geçiş sürecine dair sert açıklamalarda bulundu. Özel, iktidarın yargıyı siyasi baskı aracı olarak kullandığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bir belediye başkanına ya hapse gir ya da bize katıl dayatması yapılıyor. Özlem Çerçioğlu suçsuzsa mertçe mücadele etmeliydi. Tayyip Erdoğan, Aydın’ı böyle mi kazanacak? Yazıklar olsun. AK Parti’nin bu kara düzenine karşı direneceğiz. Bir dahaki seçimde Aydın’ı yine biz alacağız.”

Siyasi Gündem Isındı

Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçiş süreci ve hakkındaki dava iddiaları, sadece Aydın’da değil Ankara kulislerinde de büyük yankı uyandırdı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili hem Çerçioğlu’ndan hem de AK Parti kanadından yapılacak açıklamaların siyasi atmosferi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.