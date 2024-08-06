Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri, 2 Ağustos haftasında önemli bir artış gösterdi. Brüt rezervler, 2,3 milyar dolar artarak 150,3 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler de 3,5 milyar dolar artışla 27,9 milyar dolara yükseldi. Bu gelişmeler, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin güçlendiğini ve likidite yönetimi konusunda olumlu bir tablo çizdiğini gösteriyor.

Brüt rezervlerde artış

TCMB'nin brüt rezervleri, 2 Ağustos haftasında 148 milyar dolardan 150,3 milyar dolara yükseldi. Bu artış, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme çabalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 26 Temmuz haftasında brüt rezervlerin 148 milyar dolar olduğu belirtilmişti.

Net uluslararası rezervler

Net uluslararası rezervler de önemli bir artış gösterdi. 2 Ağustos haftasında net rezervler 51,2 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası'nın bu dönemde yaklaşık 2,5 milyar dolar döviz alımı yaptığı hesaplanıyor. Net rezervlerdeki bu artış, Merkez Bankası'nın uluslararası döviz rezervlerinin artışını ve döviz piyasasında daha güçlü bir konumda olduğunu işaret ediyor.

Swap hariç net rezervler

Swap hariç net rezervler, bir önceki hafta 24,4 milyar dolar iken 2 Ağustos haftasında 27,9 milyar dolara çıktı. Bu artış, Merkez Bankası'nın swap işlemleri dışındaki döviz rezervlerinin güçlendiğini gösteriyor. Swap hariç net rezervlerdeki bu artış, piyasalarda daha fazla likidite sağlama ve döviz rezervlerini yönetme kapasitesini artırıyor.